Освобожденные из плена украинцы рассказали ООН о пытках

Освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках и психологическом насилии в ОРДЛО. Фото: pixabay.com

Освобожденные из плена так называемых ЛНР и ДНР украинцы рассказали о систематических издевательствах и пытках пророссийских боевиков.

Об этом пишет Depo.Донбас со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях.

Установлено, что пытки и жестокое обращение носили систематический характер на начальном этапе содержания под стражей, продолжительностью до одного года. Риск подвергнуться пыткам и жестокому обращению значительно уменьшался после "признания" и особенно после окончания "досудебного расследования".

По показаниям бывших пленных, их задерживали в основном вооруженные мужчины в балаклавах без знаков различия, которые не называли себя, причину задержания в большинстве случаев не сообщали.

По дороге до первого места содержания под стражей многим задержанным завязывали глаза и/или надевали наручники. Некоторых били или угрожали насилием.

Первым местом содержания под стражей обычно были помещения так называемого министерства государственной безопасности в Донецке или Луганске или же неофициальное место содержания под стражей - донецкая "Изоляция".

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Большинство задержанных сначала содержали под стражей в порядке "административного ареста" в так называемой ДНР или "превентивного задержания" в так называемой ЛНР, не предоставив адвоката.

Некоторым на протяжении длительного периода времени не сообщали о причине задержания. Родственникам пленных не давали никакой информации о них, только в очень редких случаях подтверждали факт задержания.

В большинстве случаев следственные действия боевиков начинались сразу после задержания. Они заключались в основном в допросах, которые проводились или в так называемом министерстве государственной безопасности, или в "Изоляции" (в Донецке), или в так называемом министерстве государственной безопасности в Луганске. Допрос вели лица, представлявшиеся сотрудниками МГБ или не называвшие себя.

Несколько задержанных заявили, что в допросах принимали участие российские сотрудники ФСБ, а некоторые из бывших пленных уверены, что те занимали руководящие должности.

В большинстве случаев задержанным сразу угрожали насилием или изнасилованием, высказывали угрозы в адрес их семей. Угрозы часто сопровождались ударами по телу и лицу.

52 из 56 опрошенных УВКПЧ сообщили, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, иногда с сексуальным насилием, чтобы получить признание или информацию, в большинстве случаев - о работе на СБУ. Применялись избиения, удары электрическим током, удушение, сексуальное насилие, пытки положением, удаление ногтей и зубов, лишение воды, пищи, сна или доступа в туалет, имитация казни, угрозы насилием или смертью, угрозы причинением вреда семьям задержанных.

Обычно пытки продолжались до тех пор, пока задержанный не соглашался признаться или предоставить нужную информацию.

Показания освобожденных лиц свидетельствуют о том, что пытки и жестокое обращение применялись также для наказания, унижения и запугивания.

Все это очень часто усиливалось нечеловеческими условиями содержания под стражей, в частности в неофициальном месте содержания под стражей "Изоляция".

Большинство освобожденных во время недавнего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО заявили о пытках, физическом и психологическом насилии в отношении них со стороны террористов, финансируемых Россией.