В Украине испытывают новый БТР "Атаман"

Фото: Український мілітарний портал

Завершается изготовление опытного образца бронетранспортера "Атаман" с колесной формулой 6х6.

К концу 2019-го года должны начаться его заводские испытания, сообщает Украинский милитаристский портал.

Журналисты ссылаются на информацию озвученную начальником отдела развития "Практики" Сергеем Вилковым во время недавнего пресс-тура на предприятие

Среди основных систем которые осталось реализовать для бронетранспортера - это амфибийные двигатели и климатику машины, после чего "Атаман" уже будет готов к установке боевого модуля.

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Благодаря амфибийным двигателем машина будет осуществлять движение и маневры на плаву. Кроме них для устойчивости и управляемости на воде машина оборудована волнорезом специальной конструкции.

В десантном отделении базовой версии бронетранспортера размещается до 6 бойцов в полной амуниции, которые сидят друг напротив друга. В случае подрыва, специальные кресла частично гасят удар для военнослужащих.

Климатика включает в себя общую систему внутренней вентиляции боевой машины, подогрев в холодное время года и кондиционирования в жару.

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla. Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе. 2016-го в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе 10 бронемашин.