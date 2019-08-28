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среда, 28 августа 2019 18:30

В Украине испытывают новый БТР "Атаман"
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БТР "Атаман" планируют отправить на заводские испытания
Фото: Український мілітарний портал
БТР "Атаман" планируют отправить на заводские испытания
БТР "Атаман" планируют отправить на заводские испытания
БТР "Атаман" планируют отправить на заводские испытания
БТР "Атаман" планируют отправить на заводские испытания

Завершается изготовление опытного образца бронетранспортера "Атаман" с колесной формулой 6х6.

К концу 2019-го года должны начаться его заводские испытания, сообщает Украинский милитаристский портал.

Журналисты ссылаются на информацию озвученную начальником отдела развития "Практики" Сергеем Вилковым во время недавнего пресс-тура на предприятие

Среди основных систем которые осталось реализовать для бронетранспортера - это амфибийные двигатели и климатику машины, после чего "Атаман" уже будет готов к установке боевого модуля.

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Благодаря амфибийным двигателем машина будет осуществлять движение и маневры на плаву. Кроме них для устойчивости и управляемости на воде машина оборудована волнорезом специальной конструкции.

В десантном отделении базовой версии бронетранспортера размещается до 6 бойцов в полной амуниции, которые сидят друг напротив друга. В случае подрыва, специальные кресла частично гасят удар для военнослужащих.

Климатика включает в себя общую систему внутренней вентиляции боевой машины, подогрев в холодное время года и кондиционирования в жару.

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе. 2016-го в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе 10 бронемашин.

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