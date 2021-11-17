В Украине испытали боевую часть к ракетам РС-80

Боевая часть к неуправляемой авиационной ракете РС-80 успешно прошла испытание. Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" успешно испытала образцы осколочно-фугасной боевой части (БЧ) до неуправляемой ракеты РС-80.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что эта БЧ уничтожает противника благодаря образованию при взрыве большого количества фрагментированных осколков заданного веса. Они обладают большой кинетической энергией и позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

"Результаты испытания доказывают правильность выбора конструкции боевой части, равномерное распространение осколочного поля и его высокую плотность", - говорится в сообщении.

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Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 спроектированы специалистами "Артем". Этими ракетами вооружены ударные и специальные вертолеты, штурмовики, истребители и бомбардировщики ВСУ.

"РС-80 пробивают 400 миллиметров брони и имеют дальность запуска в 1,3 – 5 тысяч метров. Это вооружение поражает воздушные цели на расстоянии до 4 километров, а наземные – до 7 километров. Предназначено для уничтожения личного состава противника, бронированной техники , фортификационных сооружений и других целей", – добавили в сообщении.

Завод Укроборонпрома примет участие в создании отечественных боевых роботов. Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение проекта. Производить роботов на мощностях концерна.