Укроборонпром будет создавать отечественное "оружие будущего"

Завод Укроборонпрома обеспечит серийное производство отечественных боевых роботов. Фото: ukroboronprom.com.ua

Завод Укроборонпрома примет участие в создании отечественных боевых роботов. Их планируют производить на мощностях концерна.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что открытое акционерное общество "Меридиан" им. Сергея Королева и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы" подписали договор о сотрудничестве. Это стало первым шагом к реализации пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы.

"Прежде всего планируют реализовать проект "Мобильные боевые работы". Безэкипажные наземные компактные машины предназначенные для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в том числе огневой поддержки и разминирования", - говорится в сообщении.

Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение проекта, а завод Укроборонпрома – серийное производство.

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"Наш завод готов к таким вызовам. Наш приоритет сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - рассказала директор по развитию Меридиана Ольга Руденко.

Реализацию других четырех проектов планируется начать со временем.

"Проекты касаются противодействия враждебным БПЛА, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создания экономического электродвигателя", - добавила Руденко.

Все пять проектов создали украинские ученые и изобретатели. Разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях Меридиана.