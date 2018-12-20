В Украине будут производить патроны

На винницком заводе "Форт" будут производить украинские патроны.

Запустили линию полного цикла производства патронов для калибров 9х18мм и 9х19мм. Общий объем производства 14 млн в год, передают МВД Украины.

Автор: Юлія Бабич В Виннице производить патроны для МВД Украины

Автор: Юлія Бабич В Виннице производить патроны для МВД Украины

Запуск новой линии стал возможным после того, как Минэкономики и правительство Украины выделило 69 млн гривен. На эти деньги было приобретено оборудование из США, Чехии, Турции и Польши.

Автор: Юлія Бабич В Виннице производить патроны для МВД Украины

Автор: Юлія Бабич В Виннице производить патроны для МВД Украины

До этого единственным заводом, который выпускал патроны для украинских силовиков был Луганский патронный завод, но он остался на оккупированной русскими боевиками территории.

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В районе проведения операции Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с расчетами крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные, защищают передовую линию фронта, во время занятий провели подготовку вооружения к ведению боя, выполнили упражнения по отработке однообразия прицеливания и поражения цели с первого выстрела.