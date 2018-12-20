В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В районе проведения операции Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с расчетами крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные, защищают передовую линию фронта, во время занятий провели подготовку вооружения к ведению боя, выполнили упражнения по отработке однообразия прицеливания и поражения цели с первого выстрела, сообщают в штабе ООС.

Как отметил руководитель занятия, расчеты крупнокалиберных пулеметов показали достаточно высокий уровень подготовки, в частности меткую стрельбу на расстояние более тысячу метров.

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Украинские военные опубликовали яркий календарь на 2019 год. Работу опубликовала пресс-служба 93 бригады Холодный Яр.