Украинские военные создали календарь со знаковыми датами

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Украинские военные опубликовали яркий календарь на 2019 год.

Работу опубликовала пресс-служба 93 бригады Холодный Яр в Facebook.

"На его страницах события, к которым мы были причастны и имели характер фиксировать в течение года. На большинстве фотографий изображены бойцы нашей бригады во время выполнения боевых задач, учений или просто в бытовых ситуациях, - говорится в сообщении. - Месяцев в году только двенадцать, а удачных фотографий с бойцами и техникой у нас гораздо больше. Поэтому мы решили не скупиться и вынести на обложку еще 12 дополнительных фотографий. Красным в календаре отмечены праздники, а снизу указаны важные для нас даты".

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