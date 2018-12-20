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четверг, 20 декабря 2018 07:37

Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
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Украинские военные создали календарь на 2019 год
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Украинские военные создали календарь на 2019 год
Украинские военные создали календарь на 2019 год
Украинские военные создали календарь на 2019 год
Украинские военные создали календарь на 2019 год

Украинские военные опубликовали яркий календарь на 2019 год.

Работу опубликовала пресс-служба 93 бригады Холодный Яр в Facebook.

"На его страницах события, к которым мы были причастны и имели характер фиксировать в течение года. На большинстве фотографий изображены бойцы нашей бригады во время выполнения боевых задач, учений или просто в бытовых ситуациях, - говорится в сообщении. - Месяцев в году только двенадцать, а удачных фотографий с бойцами и техникой у нас гораздо больше. Поэтому мы решили не скупиться и вынести на обложку еще 12 дополнительных фотографий. Красным в календаре отмечены праздники, а снизу указаны важные для нас даты".

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Фильм об Украине "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар". В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который растет рядом с войной в Донбассе. Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

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Дата
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