Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"

В фильме "Удаленный лай собак" режиссер Симон Леренг Вильмонт рассказал историю жизни 10-летнего Олега в донбасском Гнутовом

Фильм об Украине "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар". В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который растет рядом с войной в Донбассе. Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Лента "Удаленный лай собак" уже получила 25 наград в мире и была номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии.

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"Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", - прокомментировал событие ассистент режиссера фильма Азад Сафаров в Facebook.

Он также анонсировал, что в январе назовут пятерку номинантов "Оскара".

Режиссер фильма - датчанин Саймон Леренг Вильмонт. Продюсер - Моника Гельстрем.

Проект фильма "Леся Українка. Узлісся" победил в конкурсе Украинского культурного фонда и занял 1 место среди проектов международного сотрудничества. Главную роль в биографическом фильме сыграет молодая украинская актриса Дарья Полунина.