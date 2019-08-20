В столице разыскивают маршрутчика-хама: должен извиниться

Киевский маршрутчик отказался везти ветерана АТО.

Человек оскорбил защитника Украины, используя нецензурную лексику, рассказал Сергей Викарчук в Facebook.

В 14:40 на остановке "Академгородок" ветеран зашел в маршрутку №742 и показал удостоверение участника боевых действий.

"Я показал лишь УБД. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*бали" или "за*бись". На вопрос, какие проблемы - мороз, на требование взять деньги тоже отказался", - написал Викарчук.

Автор: Сергей Викарчук Ветеран АТО выложил номер машины, на которой ехал водитель-хам в сеть

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В Сумах на Аллее славы Центрального кладбища надругались над могилами погибших в АТО военных. По информации правоохранителей, вандал изуродовал могилу Александра Глуходида, который в 2014-м погиб в АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции.