Вандалы надругались над могилами погибших в АТО военных

В Сумах надругались над могилами погибших в АТО. Фото: Facebook

В Сумах на Аллее славы Центрального кладбища надругались над могилами погибших в АТО военных.

По информации правоохранителей, вандал изуродовал могилу Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет ", - отметила в полиции.

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В то же время сумчанка Валентина Андрияшева в Facebook сообщила, что вандалы изуродовали две могилы погибших участников АТО: Александра Глуходида и Александра Анищенко.

"Ситуация уже видимо совсем неадекватна и требует огласки. На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александра Глуходида сломанный! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения", - написала женщина.

На кладбище Новоград-Волынского Житомирской вандалы разбили памятники на могилах погибших воинов АТО. Повредили 15 надгробий на Аллее славы, 5 из них участников боевых действий на Донбассе.