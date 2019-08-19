Арестовали блогера, который избил ветерана

Арестовали Артура Сороченка. ФОТО: ГОРДОН

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченка. Его подозревают в избиении ветерана АТО.

В суде блогер признал свою вину и подчеркнул, что с уважением относится к военным.

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен, передаёт Радио Свобода.

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13 августа Сороченко объявили в розыск. А уже 17 августа его задержали в Николаевской области.

Сороченко ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.