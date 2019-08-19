Арестовали блогера, который избил ветерана

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченка. Его подозревают в избиении ветерана АТО.
В суде блогер признал свою вину и подчеркнул, что с уважением относится к военным.
Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен, передаёт Радио Свобода.
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13 августа Сороченко объявили в розыск. А уже 17 августа его задержали в Николаевской области.
Сороченко ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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