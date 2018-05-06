"В стенах школ - отверстия от пуль, а окна заложены мешками" - как учатся 200 тыс. Украинских учеников

В зоне боевых действий учатся 200 тыс. Учеников. Фото: REUTERS

200 тыс. школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины, по данным Детского фонда ООH UNICEF.

В течение последних 16 месяцев на востоке Украины было повреждено не менее 45 школ, сообщает УНИАН,

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов", - отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

В UNICEF отметили, что угрозой для детей являются расположенные по обе стороны линии разграничения в Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты. С начала учебного года в UNICEF наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

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Также UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений.

Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины, отмечают в фонде.

На неподконтрольной украинской власти Луганщине детям в школе на обед подали кашу, в которой были черви.