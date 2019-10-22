В Станице Луганской запустили 2-й электрокар

На КПВВ "Станица Луганская" запустили второй электрокар для перевозки гражданских жителей оккупированной территории на мирную часть Украины.

Инициативу реализовали Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, пишут на странице миссии в Facebook.

Фото: Гуманитарная миссіия "Пролиска"

Первый электрокар запустили 2 месяца назад, за этот период на нем уже проехали 25 тыс. человек.

Электрокарами, которые предназначены для перевозки игроков в гольф, возят людей с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин и лиц с детьми.

"Раньше, до того пока на КПВВ начали функционировать наши электрокары и автобусы, предоставленные правительством, люди отдавали от 200 до 400 гривен местным "рикшам", которые перевозили людей с инвалидностью через КПВВ. Это были единственные средства передвижения, которые курсировали на КПВВ. От перевозки 25 тысяч человек "рикши" зарабатывали около 7,5 миллионов гривен (от 3 до 4 миллионов в месяц. - Gazeta.ua). За эти деньги (доход за 2 месяца перевозки людей с инвалидностью. - Gazeta.ua) можно было купить 25 гольф-каров", - сообщают в миссии.

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