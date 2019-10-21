В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город

Фото: Ирина Кальченко

Как живет прифронтовой Рубежное, чем занимаются и как изменились местные жители за пять лет войны.

Город расположен в 40 километрах от зоны обстрела, рядом с Лисичанском и Северодонецком. Население 57 тысяч.

"Еду в Северодонецк к брату. Будем на выходных охотиться на диких зверей. Рассказывал, что лоси бегают иногда просто по улице. Брат купил оружие еще в 2014 году, когда только начали стрелять. Боялся, чтобы не убили. Иногда приходили военные в дом, бросали в кусты оружие и просили поесть. А другие врывались и забирали последний кусок хлеба", - говорит Олег Коцупера из Хмельницкого.

Выхожу в Рубежном. На улице туман, почти ничего не видно. Таксисты кричат на всю улицу "До Севера, в город".

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

Вокруг леса и поле. Перед глазами вижу отремонтированный железнодорожный вокзал.

"А, и его отремонтировали только в этом году. Ранее стоял обстрелянный. Страшно было смотреть. Живу здесь всю жизнь, то насмотрелась. И вторую мировую пережил этот вокзал, а обстрелы врага не смог. Посмотри, на заборе еще следы от пуль остались", - показывает рукой 78-летняя пенсионерка Татьяна Водолазька. В руках держит два пакета с продуктами.

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

"Ездила в Кременную (соседний город) на базар. Купила домой хлеба, потому что там дешевле. Картошку не покупаю. Держу возле дома огород. Но урожай в этом году был никудышный. То ли это нас так наказывает Бог за эту войну, но картошка как горох. Работы для молодежи нет. Шахты почти все закрылись", - говорит.

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

До войны большинство населения работали в шахтах, которые местные называют терриконами. Теперь перешли на химический завод, потому что шахты закрыли из-за нерентабельности.

Получают минимальную зарплату - 4200 гривен. Кто устроился лучше - 6000 гривен в месяц.

"Отец работал на шахте. Один раз взял меня с собой. Спускались в шахту на несколько километров. Помню, как в шахте произошел обвал угля. Мы не знали, что нас завалило. Ждал 20 часов, пока отец что-то сделает с этим. Рабочая бригада разгребала завал. Дробила камни, чтобы можно вывезти из тоннеля. В конце дня взял маленький мешочек угля домой", - говорит 24-летний Александр Ардель. Работает кальянщиком в кафе.

Рубежное делится на два района. Первый - центр города, второй - частный сектор (Южная). Во втором еще сохранились окопы с 2014 года. Заводы заброшены и заброшены. На заборах можно найти следы от пуль.

"Он, глянь два окопа стоят. Уже мхом заросли. Хоть есть где детям в прятки играть", - улыбается 27-летний Артем Сергеев. Работник местного интернет-провайдера.

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

Большинство людей живут в частных домах, которые не ремонтировались после второй мировой. Кто имеет больше денег - строят кирпичные дома, проводят газ и воду. Зимой топят дровами. На улицах приятно пахнет опилками.

"Нам здесь главное, чтобы была крыша над головой и что поесть. Если есть деньги - тратим их на путешествия. С друзьями ездим туда, где еще не были. Хочу поехать в Бельгию. Последний раз ездил в Краков к подруге , - говорит Александр Ардель. - Каждый житель занимается спортом и изучает иностранные языки. Не проходит и недели без футбола. Ездим в Харьков, болеем за любимый клуб. Пенсионеры вообще создали себе отдельную организацию. Два раза в неделю занимаются спортом. Ходят в бассейн и изучают юриспруденцию и компьютерные технологии".

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

Проезд в автобусе стоит 4 гривны. Троллейбус - 2,50. Пенсионные удостоверения для бесплатного проезда здесь не действуют. Платят все.

"Транспорт ездит раз в час. Раньше ездили бесплатно. А потом перестали. Утром люди не садятся в переполненный автобус и ждут другой. Не успевали на работу, - говорит 72-летняя Анна Петровна. - Из-за этой войны вообще нельзя нормально жить. Двух сыновей похоронила. Даже некому дрова порубить. Дом стоит без газа и воды. Зимой в колодце часто замерзает".

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

На такси почти никто не ездит. Говорят, дорого. За 6 километров заплатила 120 гривен.

В центре города много супермаркетов. Один из них под названием "Карпаты". Ассортимент большой. Можно найти все, чего пожелаешь. Но продукты дорогие. Хлеб по 19 гривен. Молоко - 50, яйца - 20 грн.

У него магазин с мехом. Затворенный. Большинство магазинов с одеждой тоже не работают. Местные ездят скупаться в соседний Северодонецк. Рядом с ним единственная в городе 14-этажка с черными, старыми балконами.

Автор: Ирина Кальченко Как живет прифронтовой город Рубежное

В обеденный перерыв в кафе немноголюдно. Официантка услышала, что говорю на украинском и сразу перешла в государственную. Обед из двух блюд обошелся в 180 гривен.

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В Луганской области почти 80 тыс. жителей трех городов остались без воды.

18 октября в городе Лисичанск-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции "Лисичанськводоканалу". Вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, городов Приволье и Новодружеськ.