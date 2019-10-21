 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 531
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35028
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 918
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1728
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2907
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2241
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2871
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
6
5
16
6
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Украинцы &quot;примеряют&quot; иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4581
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7236
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1710
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 657
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 12:22

В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
8

  Комментировать

Как живет прифронтовой город Рубежное
Фото: Ирина Кальченко
Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

Как живет прифронтовой Рубежное, чем занимаются и как изменились местные жители за пять лет войны.

Город расположен в 40 километрах от зоны обстрела, рядом с Лисичанском и Северодонецком. Население 57 тысяч.

"Еду в Северодонецк к брату. Будем на выходных охотиться на диких зверей. Рассказывал, что лоси бегают иногда просто по улице. Брат купил оружие еще в 2014 году, когда только начали стрелять. Боялся, чтобы не убили. Иногда приходили военные в дом, бросали в кусты оружие и просили поесть. А другие врывались и забирали последний кусок хлеба", - говорит Олег Коцупера из Хмельницкого.

Выхожу в Рубежном. На улице туман, почти ничего не видно. Таксисты кричат на всю улицу "До Севера, в город".

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

Вокруг леса и поле. Перед глазами вижу отремонтированный железнодорожный вокзал.

"А, и его отремонтировали только в этом году. Ранее стоял обстрелянный. Страшно было смотреть. Живу здесь всю жизнь, то насмотрелась. И вторую мировую пережил этот вокзал, а обстрелы врага не смог. Посмотри, на заборе еще следы от пуль остались", - показывает рукой 78-летняя пенсионерка Татьяна Водолазька. В руках держит два пакета с продуктами.

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

"Ездила в Кременную (соседний город) на базар. Купила домой хлеба, потому что там дешевле. Картошку не покупаю. Держу возле дома огород. Но урожай в этом году был никудышный. То ли это нас так наказывает Бог за эту войну, но картошка как горох. Работы для молодежи нет. Шахты почти все закрылись", - говорит.

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

До войны большинство населения работали в шахтах, которые местные называют терриконами. Теперь перешли на химический завод, потому что шахты закрыли из-за нерентабельности.

Получают минимальную зарплату - 4200 гривен. Кто устроился лучше - 6000 гривен в месяц.

"Отец работал на шахте. Один раз взял меня с собой. Спускались в шахту на несколько километров. Помню, как в шахте произошел обвал угля. Мы не знали, что нас завалило. Ждал 20 часов, пока отец что-то сделает с этим. Рабочая бригада разгребала завал. Дробила камни, чтобы можно вывезти из тоннеля. В конце дня взял маленький мешочек угля домой", - говорит 24-летний Александр Ардель. Работает кальянщиком в кафе.

Рубежное делится на два района. Первый - центр города, второй - частный сектор (Южная). Во втором еще сохранились окопы с 2014 года. Заводы заброшены и заброшены. На заборах можно найти следы от пуль.

"Он, глянь два окопа стоят. Уже мхом заросли. Хоть есть где детям в прятки играть", - улыбается 27-летний Артем Сергеев. Работник местного интернет-провайдера.

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

Большинство людей живут в частных домах, которые не ремонтировались после второй мировой. Кто имеет больше денег - строят кирпичные дома, проводят газ и воду. Зимой топят дровами. На улицах приятно пахнет опилками.

"Нам здесь главное, чтобы была крыша над головой и что поесть. Если есть деньги - тратим их на путешествия. С друзьями ездим туда, где еще не были. Хочу поехать в Бельгию. Последний раз ездил в Краков к подруге , - говорит Александр Ардель. - Каждый житель занимается спортом и изучает иностранные языки. Не проходит и недели без футбола. Ездим в Харьков, болеем за любимый клуб. Пенсионеры вообще создали себе отдельную организацию. Два раза в неделю занимаются спортом. Ходят в бассейн и изучают юриспруденцию и компьютерные технологии".

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

Проезд в автобусе стоит 4 гривны. Троллейбус - 2,50. Пенсионные удостоверения для бесплатного проезда здесь не действуют. Платят все.

"Транспорт ездит раз в час. Раньше ездили бесплатно. А потом перестали. Утром люди не садятся в переполненный автобус и ждут другой. Не успевали на работу, - говорит 72-летняя Анна Петровна. - Из-за этой войны вообще нельзя нормально жить. Двух сыновей похоронила. Даже некому дрова порубить. Дом стоит без газа и воды. Зимой в колодце часто замерзает".

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

На такси почти никто не ездит. Говорят, дорого. За 6 километров заплатила 120 гривен.

В центре города много супермаркетов. Один из них под названием "Карпаты". Ассортимент большой. Можно найти все, чего пожелаешь. Но продукты дорогие. Хлеб по 19 гривен. Молоко - 50, яйца - 20 грн.

У него магазин с мехом. Затворенный. Большинство магазинов с одеждой тоже не работают. Местные ездят скупаться в соседний Северодонецк. Рядом с ним единственная в городе 14-этажка с черными, старыми балконами.

Автор: Ирина Кальченко
  Как живет прифронтовой город Рубежное
Как живет прифронтовой город Рубежное

В обеденный перерыв в кафе немноголюдно. Официантка услышала, что говорю на украинском и сразу перешла в государственную. Обед из двух блюд обошелся в 180 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях

В Луганской области почти 80 тыс. жителей трех городов остались без воды.
18 октября в городе Лисичанск-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции "Лисичанськводоканалу". Вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, городов Приволье и Новодружеськ.

Автор: Ирина Столярчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

День повара: назвали интересные факты о профессии

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 37990
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 31761
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 29488
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 19593
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 15399
Донбасс
Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников
Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников Просмотров: 432
Боевики палят по поселку, где планируется разведение войск
Боевики палят по поселку, где планируется разведение войск Просмотров: 270
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
С 10 кг клубники получаем 900 г чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
6
 Просмотров: 666
Обстреляли поселок, в котором планируют разведение войск
Обстреляли поселок, в котором планируют разведение войск Просмотров: 378
На Луганщине три города остались без воды
На Луганщине три города остались без воды Просмотров: 144
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 2396
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua