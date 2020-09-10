В "Слуге народа" сравнили инспекцию на Донбассе с изнасилованием

Участники ТКГ вместе с боевиками будут инспектировать участок, который те угрожали обстрелять. Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха скептически отнесся к договоренностям о совместном патрулировании с российскими оккупантами на Донбассе.

"На седьмом году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на седьмом году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу. Какой-то эффект может и будет, но мне страшно подумать, что это говорит о жертве", - написал он в Facebook.

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9 сентября участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об инспекции в районе поселка Шумы вместе с представителем-координатором от ОБСЕ и оккупационными боевиками РФ.