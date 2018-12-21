В следующем году на Азове построят современную военную базу

Министр обороны Степан Полторак заявил, что 2019-го приоритетной задачей в Украине будет развитие военно-морской базы на Азове.
Командование ВМС Украины предоставит все необходимые расчеты относительно ее создания, объяснил министр на пресс-конференции в Одессе, передает Громадське.
"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", - сказал Полторак.
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Украина вернет оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. Об этом сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Дмитрию Гордону.
"При чем Донбасс в ближайшее время, а Крым нужно потерпеть", - отметил он.
По словам Коломойского, часть Донбасса вернется под украинский контроль "максимум через 5 лет".
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