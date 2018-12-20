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пятница, 21 декабря 2018 00:00

Донбасс освободим через 5 лет - Коломойский

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Донбасс освободим через 5 лет - Коломойский
Россия стремится превратить Украину в свою часть, говорит Игорь Коломойский.

Украина вернет оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. Об этом сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Дмитрию Гордону.

"При чем Донбасс в ближайшее время, а Крым нужно потерпеть", - отметил он.

По словам Коломойского, часть Донбасса вернется под украинский контроль "максимум через 5 лет".

Также по словам бизнесмена, у президента РФ Владимира Путина были "спонтанные планы" касательно Украины.

"У них наверное есть какой-то генеральный план, что Украина должна быть частью России в том или ином виде. От генерал-губернаторства до "члена федеративного союза", таможенного союза. Ну как Белорусь", - сказал Коломойский.

Также олигарх заявил, что в случае повторной угрозы "русской весны" снова бы возглавил Днепровскую ОГА.

"Я горжусь, что к этому приложил руку, чтобы этого не произошло. И если бы встал вопрос второй раз, я бы сделал тоже самое", - заявил он.

"Я всегда был на стороне Украины", - добавил Коломойский.

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Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,6 млрд. С началом агрессии России он возглавил Днепропетровскую областную госадминистрацию. Проработал на должности 387 дней. В последний раз был в Украине в июне 2017-го. Живет с семьей в Швейцарии.

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