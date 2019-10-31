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четверг, 31 октября 2019 00:08

В штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в Золотом

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В штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в Золотом
Рассказали о разведении сил в Золотом. Фото: ОБСЕ

30 октября, на участке разведения №2 (в районе Золотого-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке, сообщает штаб ООС в Facebook.

Свой визит делегация завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

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Напомним, в районе Золотого ввели особый "желтый" режим контроля.

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