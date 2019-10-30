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среда, 30 октября 2019 15:08

В районе разведения войск ввели "желтый" режим

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В районе разведения войск ввели &quot;желтый&quot; режим
В районе разведения войск ввели режим "желтый". Фото: tsn.ua

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели режим "Желтый".

"Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые имеют с собой, и транспортных средств ", - сообщили в пресс-службе командования ООС.

Военнослужащие и правоохранители на период действия режима "Желтый" имеют специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, что они с собой, транспортных средств и вещей, которые ими грузов;

- входить/проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

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Кроме этого военным и правоохранителям при определенных условиях разрешается временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Также не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства, использовать в служебных целях автотранспорт. В частности специальные, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

В то же время в отношении лиц, не вовлечены в ООС, внедряются ограничения:

- въезд (выезд) в район проведения операции;
- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
- допущение представителей органов государственной власти;
- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременной стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградной, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемки;
- использование в транспортных средствах любых радиостанций;
- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
- перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;
- ограничение движения транспортных средств по объездным путям;
- выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

29 октября в полдень на участке разведения под наблюдением ОБСЕ военные и боевики запустили белые ракеты - это и стало началом разведения. Как начиналось разведение войск в Золотом. Представители ОБСЕ переписали и сфотографировали номера на оружии украинских военнослужащих.

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Дата
30
октября

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