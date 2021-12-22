В России собирают наемников на Донбасс "освобождать Новороссию" - СМИ

Наемникам не объясняют, что они будут делать в Украине. Фото: Reuters

В России вербовщики набирают наемников для вторжения на Донбасс.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

Наемник ЧИК Вагнера Егор начал вести переговоры с вербовщиком осенью 2021 года. Поначалу думал, что поедет в Африку. В начале декабря вербовщики встретились с Егором. Сказали, что место подготовки будущего отряда будет в учебном центре в хуторе Веселое под Ростовом-на-Дону. Там в 2014-м формировали отряды диверсантов для вторжения на Донбасс.

Егору пообещали 240 тысяч рублей в месяц - примерно 89 тыс. грн. Но он отказался.

"Думаю, сейчас самая активная с 2014 года кампания по найму. Но сомневаюсь, что отряд отправят в Украину. Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются военной силой некоторое время. Наверху тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда", - сказал собеседник журналистов.

СМИ говорит, что предложения от вербовщиков получали и рядовые бывшие боевики.

Один из вербовщиков сказал, что "история началась" еще три месяца назад. На оккупированных территориях наемников начали искать месяц назад.

Сами наемники считают, что большинство рекрутеров не связано с минобороны РФ. В ведомстве ситуацию не комментировали.

Источники "Медузы" говорят, что наемников набирают в несколько групп. В Москве пытаются собрать около 120 "россиян с боевым опытом", готовых отправиться на три месяца в Донецк. Вербовщиками стали выходцы из внутренних войск МВД РФ.

"Людей собирают посредством прежнего руководства бригады. Они вместе служили. Но когда предлагают контракты, тихо говорят, мол, поедете от минобороны", - говорит источник.

Наемники говорят, что условия им предлагают плохие. Без снаряжения.

"Там нет никаких подъемных. А в зимнее время на человека по экипировке и по всему нужно 75 тысяч рублей. Предоплаты нет. Прозвучала отличная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме, понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться. Расположение в Донецке в казарме. В Донецке полно мест, где можно нормально расположиться. С теплым сортиром и душем", - говорят собеседники.

В Москве вербовщики не говорят, что требуется от наемников.

"Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это улыбнулся и говорю: ты с ума сошел? Тогда он сказал, что нам объяснят на момент икс, какие задачи", - сказал мужчина, отказавшийся ехать.

На оккупированных территориях Луганской области отряды собирают из уголовников, сообщило СМИ. Отряд там находится в казармах в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов,

"За две недели после нахождения в расположении части им дали тысячу долларов. И они сейчас ничего не делают. Смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, принимают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что в скором времени "танки на Запад" и "на Ла-Манше встретимся"", - сказал проинформированный источник.

Уверенности в том, зачем ведется набор, нет ни у кого из собеседников "Медузы".

Многие наемники считают, что их никуда не отправят.

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"Все это закончится пшиком. Было бы реальное обострение, вызвали бы специалистов - с бронетехникой и прочим", - говорят собеседники "Медузы".

Другие говорят, что сложившиеся отряды не будут воевать, а будут охранять промышленные объекты, в которых заинтересована Россия.

"Там же криминальная Тортуга. Убивают друг друга на шахтах, продают уголь в Украину. И решили пойти по пути ЧВК, которая придет и наведет порядок", - говорят наемники.

Командование российских оккупационных войск на линии столкновения на Донбассе наращивает тяжелое вооружение и проводит тренировочные сборы для наемников. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.