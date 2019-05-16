В Раде обсуждают помощь от Японии

Япония планирует выделить деньги на развитие Донбасса и оборудование для госпиталя. Фото: ukranews.com

Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн в поддержку пострадавшего от конфликта населения Донбасса и преодоления последствий войны.

Об этом объявили на совместной пресс-конференции в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Выделенные средства предназначены для удовлетворения гуманитарных нужд. Их используют для восстановления областей, пострадавших от российской агрессии, и закупки современного медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны.

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Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против России за упрощенную выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе.