В Раде обсуждают помощь от Японии

Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн в поддержку пострадавшего от конфликта населения Донбасса и преодоления последствий войны.
Об этом объявили на совместной пресс-конференции в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Выделенные средства предназначены для удовлетворения гуманитарных нужд. Их используют для восстановления областей, пострадавших от российской агрессии, и закупки современного медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны.
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Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против России за упрощенную выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса.
Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе.
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