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понедельник, 13 мая 2019 22:56

В Евросоюзе обсудят санкции против РФ за паспорта на Донбассе

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В Евросоюзе обсудят санкции против РФ за паспорта на Донбассе
В ЕС заговорили о санкциях против РФ за "путинские паспорта". Фото: DW

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против России за упрощенную выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

Могерини подчеркнула, что вопрос санкций за "путинские паспорта" обсуждали с представителями "Восточного партнерства" и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Оккупационные власти Донецкой области начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процесса активно способствует российская пропаганда. Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

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