В параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины

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3 июля в параде войск Минского гарнизона, приуроченному ко Дню Республики, примет участие подразделение войск РФ, которое воевало против украинских военных на Донбассе.

Эти военные из РФ входят в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й танковой армии ВС РФ. Подразделения данного полка были сконцентрированы вдоль границы с Украиной в Ростовской области РФ. Некоторые из них зафиксировали на территории Донбасса. В частности, речь идет о подразделении 275-го САП.

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Также было доказано, что военные 275-го самоходно-артиллерийского полка причастны к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 -го. Тогда погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены.

1 июля суд Генуи приговорил к различным срокам заключения первых 3-х подозреваемых по делу итальянских пророссийских наемников на Донбассе.