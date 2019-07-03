Осудили трех итальянцев, которые воевали за Россию

Итальянские наемники на Донбассе. Фото: Il Tirreno

1 июля суд Генуи приговорил к различным срокам заключения первых 3-х подозреваемым по делу итальянских пророссийских наемников на Донбассе.

"Подозреваемым предъявлены обвинения в несанкционированном вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства", - пишет председатель общины Украинской в ​​Италии Олесь Городецкий в Facebook.

Антонио Каталдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполя) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) - 2 года и 8 месяцев, и Владимир Вербицкий (26 лет, молдаван, давно жил в Парме) был приговорен к 1 году и 4 месяцев.

"Первые двое получили большие сроки, поскольку были признаны виновными также в вербовке, а молдаван - только воевал, поэтому получил меньший срок. Как отмечает издание, таким образом, эти трое осужденных стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками Москвы.

Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, находятся в Донбассе. Это Андреа Палмере, которого считают мозговым центром, с крайне правой организации ультрас, что происходит с города Лукка, Габриэле Каруґати, известный как "Архангел", бывший охранник торгового центра в Ломбардии, сын Сильван Марин, бывшей руководительницы партии "Лига Севера" в Кайрате , провинция Варезе, а также Массимилиано Кавальери, "Спартак", неофашист с Брешии ", - пишет Олесь Городецкий.

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С 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша в Донецкой области ликвидировал 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник. "Бойцы подразделения также принимали участие в операции по захвату пленного. Кроме того, своими силами они эвакуировали из опасной местности мирное население. В результате боевых действий никто из представителей подразделения травма не получил. Готовимся к следующим выходов и операций. Победа будет за нами! Слава Украине!" - написал Ярош в Facebook.