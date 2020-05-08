В ОРДЛО в несколько раз занижают заболеваемость коронавирусом

Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР в несколько раз занижают статистику заболеваемости Covid-19.
По оценкам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, количество больных занижено минимум в 2-2,5 раза. Вместо диагноза "коронавирус" пациентам пишут "ОРВИ", "пневмония", "сердечная недостаточность".
Российско-оккупационные администрации запрещают местным медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал об открытии пунктов пропуска на Донбассе
Реально оценить ситуацию в ОРДЛО невозможно также из-за отсутствия тестов.
По информации министерства, случаи коронавируса в оккупированные районы Донбасса завезены в основном из России.
На оккупированном Донбассе медики отказываются общаться с наблюдателями ОБСЕ - запрещают боевики.
Комментарии