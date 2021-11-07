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воскресенье, 07 ноября 2021 23:23

В ООС показали фото недавно сбитого беспилотника оккупантов на Донбассе

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В штабе операции Объединенных сил показали фото недавно сбитого украинскими военнослужащими беспилотника (БПЛА) оккупантов. Снимки опубликованы на Facebook-странице штаба ООС.

"В последнее время далеко не единичны случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных. Часто враг подстраивает полет своих БПЛА во время облета линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно осуществлять свои преступные действия", – отметили в штабе.

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Там добавили, что далеко не всегда планы оккупантов идут по их сценарию: "Украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы наказать врага, который его нарушил".


Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями.

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