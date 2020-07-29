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среда, 29 июля 2020 10:21

В оккупированном Сорокино молодая женщина подорвалась на мине

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В оккупированном Сорокино молодая женщина подорвалась на мине
Женщина подорвалась на мине в оккупированном Сорокино

В результате взрыва мины на подконтрольной боевикам территории Луганской области - в Сорокино (ранее Краснодон) сильно пострадала молодая женщина.

Об этом сообщили в так называемом МЧС террористической группировки ЛНР.

Инцидент произошел 28 июля между поселком Хрящеватое и селом Терновое. Пострадавшую - женщину 1982 года рождения - госпитализировали с травматической ампутацией левой стопы и множественными осколочными ранениями в Луганскую клиническую больницу. Состояние пациентки тяжелое.

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27 июля российские оккупанты во время так называемого перемирия обстреляли Марьинку Донецкой области и ранили местного жителя.

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29
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