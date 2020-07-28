"Перемирие" на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку, ранили местного жителя

Боевики обстреляли Марьинку во время объявленного на Донбассе режима тишины. Фото: Facebook/Константин Реуцкий

Российские оккупанты во время так называемого перемирия обстреляли Марьинку Донецкой области и ранили местного жителя.

Как сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, житель Марьинки Виталий был ранен осколком, вероятно, подствольной гранаты.

Мужчина получил ранение 27 июля, около 11:30, во дворе дома своей матери, когда они вдвоем работали на огороде.

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"Их обстреляли со стороны позиций НЗФ в неподконтрольных Трудовских — сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после провозглашения всеобъемлющего бессрочного перемирия", — уточнил Реуцкий.

С начала введения режима тишины 27 июля боевики уже неоднократно обстреливали украинские позиции. Несмотря на это, в Офисе президента считают, что обстрелы не носят системного характера, поэтому режим прекращения огня на Донбассе соблюдается.