Режим прекращения огня работает - Офис президента

На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишине" 27 июля. ФОТО ООС

Обстрелы на Донбассе не носят системный характер, режим прекращения огня работает.

Одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня - это распространенные случаи в любой зоне военных действий. Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирие на Донбассе: Украина будет информировать ОБСЕ о каждом обстреле

"Они не имеют системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОП.

На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишины" 27 июля в 00:01. Однако боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитирующие карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

Украина будет сообщать обо всех обстрелах боевиков в СММ ОБСЕ и международным партнерам.