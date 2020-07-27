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понедельник, 27 июля 2020 17:10

Дети играли боевой гранатой
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В Кропивницкому дети играли с боевой гранатой
Фото: facebook.com/kroppolice
В Кропивницкому дети играли с боевой гранатой
В Кропивницкому дети играли с боевой гранатой

В Кропивницком дети играли с боевой гранатой.

За опасной игрушкой детей заметили прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области.

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"По указанному адресу прибыли инспекторы и, убедившись в безопасности детей, огородили место происшествия и обеспечили сохранность предмета до приезда взрывотехников", - рассказали правоохранители.

Благодаря бдительности взрослых никто не пострадал. Откуда во дворе жилого дома взялась граната - выясняется.

На детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днепра прогремел взрыв. Пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет.

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Дата
27
июля

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