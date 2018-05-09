В оккупированном Луганске во время "парада" раздавали проукраинские листовки

В оккупированном Луганске во время торжественных мероприятий ко Дню победы неизвестные раздавали людям проукраинские листовки.

Об этом сообщает источник 24 Канала в городе.

Несмотря на российскую пропаганду, которая особенно заметно царила в этот день в городе, активистам все же удалось распространить украинскиое настроения. На листовках были агитирующие надписи и интересное оформление. На одной из них было написано "Учи историю. Придем - спросим", а также изображен мужчина на сине-желтом фоне.

Активисты раздавали проукраинские листовки во время "парада" ко Дню победы в оккупированном Луганске. Фото: 24 Канал

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На других листовках было написано "Помни, что живешь на украинских землях", открытка оформелна в виде карты с границами Украины.

Активисты раздавали проукраинские листовки во время "парада" ко Дню победы в оккупированном Луганске. Фото: 24 Канал

Следователи СБУ провели обыски у представителей запрещенной в Украине Коммунистической партии. Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.