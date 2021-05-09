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воскресенье, 09 мая 2021 12:51

В оккупированном Донецке провели "военный парад"
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В оккупированном россиянами Донецке прошел парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

этом говорится в сообщении .На фоне пандемии коронавируса, на мероприятии присутствуют зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Присутствующие не соблюдают социальной дистанции, большинство из них без масок, сообщают "Новости Донбасса".

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Несмотря на Covid-19: террористы ДНР провели военный парад в Донецке. Фото: novosti.dn.ua
Несмотря на Covid-19: террористы ДНР провели военный парад в Донецке. Фото: novosti.dn.ua
Несмотря на Covid-19: террористы ДНР провели военный парад в Донецке. Фото: novosti.dn.ua
Несмотря на Covid-19: террористы ДНР провели военный парад в Донецке. Фото: novosti.dn.ua
Несмотря на Covid-19: террористы ДНР провели военный парад в Донецке. Фото: novosti.dn.ua

Открыли "парад" командиры незаконных вооруженных формирований и "глава" ДНР Денис Пушилин. Также участвовали несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и призывники.

После этого проехала военная техника. Были образцы периода Второй мировой войны и современное вооружение. По прогнозам оккупантов, в параде должны были задействовать около 80 единиц техники.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии. Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно. День победы над нацизмом во Второй мировой войне или день победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года, выходной день. Пришло на смену советскому празднику День победы, которое праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года.

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