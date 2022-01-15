В оккупированной россиянами Горловке произошла техногенная катастрофа – обвинить могут Украину

Россияне из-за утечки аммиака могут обвинить Украину. Фото: ГСЧС

В оккупированной Горловке произошла утечка в воздух аммиака из-за нарушения герметичности.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По информации военной разведки Украины 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ", — говорится в сообщении.

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В разведке считают, что катастрофа может привести к обвинению Украины в использовании ядовитых химических веществ. Тогда оккупанты смогут расширить вооруженную агрессию против Украины.

За прошедшие сутки, 14 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, один раз противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.