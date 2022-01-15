Выборы в прифронтовых зонах Донбасса не состоятся - ЦИК

 
Ексклюзивы
1/5
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1611
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 4653
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 945
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 639
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4599
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1179
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2610
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3483
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1809
Фото
Все фото
11
5
5
3
10
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Зеленский встретился с Алиевым - Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений
Зеленский встретился с Алиевым - Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений
ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа
ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа
Под носом Венедиктовой поймали прокурора на $150 тыс. взятки
Под носом Венедиктовой поймали прокурора на $150 тыс. взятки
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Видео
Все видео
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 837
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 675
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 207
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 03:40

Выборы в прифронтовых зонах Донбасса не состоятся - ЦИК

  Комментировать
Выборы в прифронтовых зонах Донбасса не состоятся - ЦИК
Выборы на Донбассе не состоятся 27 марта 2022 года. Фото: pravda.com.ua

Местные выборы в отдельных территориальных общинах Донбасса не состоятся 27 марта 2022 года. Донецкая и Луганская областные госадминистрации сообщили о невозможности их подготовки и проведения.

Об этом сообщает ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК хочет оценить возможность выборов на Донбассе

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", отмечает ЦВК.

В частности, в полученных ответах сообщается, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".

Кроме того, как отмечается в протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, "Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений своими характеристиками позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения.

Также, по информации областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, подверглись сухостою вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов".

Таким образом, "областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

В число таких общин относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (зарегистрирован под №5844).

В Верховной Раде процесс одобрения законопроекта идет полным ходом.

Законопроект предусматривает, что выборы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в частности, со стороны Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы в прифронтовых зонах Донбасса не состоятся - ЦИК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 18550
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 15840
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8001
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 6984
НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии - Столтенберг
НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии - Столтенберг Просмотров: 6372
Политика
США поддержат украинских партизан, если Россия нападет - СМИ
США поддержат украинских партизан, если Россия нападет - СМИ Просмотров: 198
Путин должен выбрать между санкциями и переговорами - Псаки
Путин должен выбрать между санкциями и переговорами - Псаки Просмотров: 126
Путин – противник, а не партнер. Spiegel неожиданно раскритиковал немецкие власти
Путин – противник, а не партнер. Spiegel неожиданно раскритиковал немецкие власти Просмотров: 441
В интернет-магазинах и обслуживании отсутствует украинский: языковому омбудсмену написали 3574 жалобы
В интернет-магазинах и обслуживании отсутствует украинский: языковому омбудсмену написали 3574 жалобы Просмотров: 135
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Голосов: 1478
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть