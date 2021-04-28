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среда, 28 апреля 2021 06:30

В Офисе генпрокурора назвали имена 260 иностранцев, которые воевали в Крыму и на Донбассе

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В Офисе генпрокурора назвали имена 260 иностранцев, которые воевали в Крыму и на Донбассе
Установили 260 иностранцев, воевавших на Донбассе. Фото: Украинская правда

Украинские прокуроры расследуют участие около 260 иностранцев в военных действиях в Крыму и на Донбассе.

Установлены личности 260 иностранцев из 32 стран, часть из которых могут быть причастны к военным преступлениям, рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает "Крым.Реалии".

"Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами и просим их содействовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть", - сказал Мамедов.

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Офис генпрокурора возбудил дело против 20 французов, воевавших на Донбассе на стороне бойовикивОфис генпрокурора возбудил дело против 20 французов, воевавших на Донбассе на стороне боевиков. Некоторые из них могут вовать и по сей день.

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