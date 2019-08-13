В Одессе "прикрыли лавочку" рейдеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области обнаружили рейдеров, которые отчуждали имущество жителей оккупированных территорий.
Злоумышленниками оказались сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области и его приспешники бывшие руководители Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.
В 2017 году они создали систему регистрационных предприятий.
Действовали в своем одесском офисе.
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"Используя незаконно полученные ключи доступа в Государственные реестры, организаторы сделки без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственных баз данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности ", - говорится в сообщении.
Отчуждали имущество от имени умерших владельцев, незаконно арестовывали объекты недвижимого имущества.
Всего поступили 300 преступных действий.
Нашли способ, как бороться с рейдерством.
Надо создать систему, которая будет предупреждать украинцев, что их бизнес или недвижимость переходят кому-то другому.
"Такую реформу можно разделить на 3 части. Первая - дать возможность гражданам бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет владельца. Пока такой сервис платный и касается только недвижимости. Далее планируем научиться сообщать гражданам о захвате имущества, даже если они не подписаны на сервис", - написал в Facebook советник и.о. главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет.
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