Нашли способ, как бороться с рейдерством

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3 Просмотров: 567
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3015
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14751
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4502
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7803
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1494
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 17:02

Нашли способ, как бороться с рейдерством

  Комментировать
Нашли способ, как бороться с рейдерством
Советник и о главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет: "В Украине до сих пор нет нормального реестра с контактными данными граждан". Фото: Уніан

Надо создать систему, которая будет предупреждать украинцев, что их бизнес или недвижимость переходят кому-то другому.

"Такую реформу можно разделить на 3 части. Первая - дать возможность гражданам бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет владельца. Пока такой сервис платный и касается только недвижимости. Далее планируем научиться сообщать гражданам о захвате имущества, даже если они не подписаны на сервис", - написал в Facebook советник и.о. главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет.

По его словам, проблема в том, что в Украине до сих пор нет нормального реестра с контактными данными граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубилет объяснил, как бороться с коррупцией

"Поэтому планируем интегрироваться с бюро кредитных историй, которые имеют контактные данные большинства граждан. Далее будем посылать людям сообщения не только о завершенных соглашениях, но и о тех, что готовятся. Если вашу квартиру или бизнес уже "отжали", то процесс возврата может быть долгим и изнурительным. Надо сделать так, чтобы гражданин получил сообщение о регистрационных действиях еще на этапе подготовки", - подчеркнул Дмитрий Дубилет.

Он предложил упростить процедуру подачи жалоб в антирейдерскую комиссию при Минюсте, чтобы затормозить заключение сделки.

Бывший директор по информационным технологиям Приватбанка, соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова. Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли способ, как бороться с рейдерством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 117198
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 39970
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 29547
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19056
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 17640
Экономика
Директор "Укрзалізниця" сказал, сколько получает в месяц
Директор "Укрзалізниця" сказал, сколько получает в месяц Просмотров: 585
Эксперт опроверг убытки от "Роттердам+"
Эксперт опроверг убытки от "Роттердам+" Просмотров: 234
Автогаз продолжает дешеветь: цена на 12 августа
Автогаз продолжает дешеветь: цена на 12 августа Просмотров: 189
Бензин: как изменится цена в ближайшее время
Бензин: как изменится цена в ближайшее время Просмотров: 4447
Какой хлеб покупают украинцы
Какой хлеб покупают украинцы
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
24
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
3
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
Голосов: 21270
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua