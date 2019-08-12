Нашли способ, как бороться с рейдерством

Советник и о главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет: "В Украине до сих пор нет нормального реестра с контактными данными граждан". Фото: Уніан

Надо создать систему, которая будет предупреждать украинцев, что их бизнес или недвижимость переходят кому-то другому.

"Такую реформу можно разделить на 3 части. Первая - дать возможность гражданам бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет владельца. Пока такой сервис платный и касается только недвижимости. Далее планируем научиться сообщать гражданам о захвате имущества, даже если они не подписаны на сервис", - написал в Facebook советник и.о. главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет.

По его словам, проблема в том, что в Украине до сих пор нет нормального реестра с контактными данными граждан.

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"Поэтому планируем интегрироваться с бюро кредитных историй, которые имеют контактные данные большинства граждан. Далее будем посылать людям сообщения не только о завершенных соглашениях, но и о тех, что готовятся. Если вашу квартиру или бизнес уже "отжали", то процесс возврата может быть долгим и изнурительным. Надо сделать так, чтобы гражданин получил сообщение о регистрационных действиях еще на этапе подготовки", - подчеркнул Дмитрий Дубилет.

Он предложил упростить процедуру подачи жалоб в антирейдерскую комиссию при Минюсте, чтобы затормозить заключение сделки.

Бывший директор по информационным технологиям Приватбанка, соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова. Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.