В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением перемирия на Донбассе

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала воздержаться от провокаций на Донбассе. Фото: Facebook/Оперативное командование "Восток"

Договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации минских соглашений.

Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, говорится в пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Однако, по его словам, он глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе после достижения договоренностей о перемирии 27 июля 2020 года.

Церетели призвал стороны конфликта соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций.

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"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться прежде всего на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", — заявил он.

Глава ПА ОБСЕ сказал, что разочарован быстрым нарушением перемирия на Донбассе, ведь достижение урегулирования возможно только при условии взаимного доверия к соглашению.

"Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям", — подчеркнул Церетели.

По состоянию на 29 июля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.