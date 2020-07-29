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среда, 29 июля 2020 00:23

Прекращение огня на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений

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Прекращение огня на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии.

Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на которой была достигнута договоренность о дополнительных мерах об усилении режима прекращения огня от 27 июля 00:01, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, включая 21 взрыв", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 июля в 00:01 на линии разграничения в Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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