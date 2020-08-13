В ОБСЕ посчитали количество нарушений перемирия на Донбассе

ОБСЕ подготовила отчет о Донбассе. Фото: delo.ua

С 27 июля, начала перемирия на Донбассе, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 262 нарушения.

Зафиксировали 46 взрывов, 2 снаряда в полете, 3 осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Только за последние сутки в Донецкой области миссия видела 4 нарушения режима прекращения огня - выстрелы из неизвестного оружия в районах северо-западнее Горловки.

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В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня - выстрел из стрелкового оружия на северо-западе от участка разведения в районе Золотого.

12 августа российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Марьинки и Южного было несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Железного - 2 выстрела из автоматического станкового гранатомета. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.