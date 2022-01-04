В новогодние праздники оккупант усилил свои позиции на Донбассе

Разведка обнаружила усиление передовых позиций врага на Донбассе. Фото: Минобороны Украины

Враг усилил передовые позиции в Донбассе дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Противник усилил передовые позиции так называемых ДНР и ЛНР.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии соприкосновения и увеличили количество снайперских пар.

Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил.

28 декабря Минобороны сообщило, что Командование ВС РФ в течение декабря увеличивало поставку вооружения на временно оккупированную территорию. Туда скрыто завозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.