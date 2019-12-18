В Минске не смогли договориться об обмене пленными - Пристайко

В Минске не договорились об обмене пленными - Пристайко. Фото: РБК

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске не договорилась об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала "24".

Пристайко уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят 18 декабря в Минске. Он добавил, что в Трехсторонней контактной группе и дальше пытаются договориться хотя бы об определенном количестве пленных на обмен.

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18 декабря проходит первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после "нормандского саммита", что прошел 9 декабря в Париже.