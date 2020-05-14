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четверг, 14 мая 2020 15:43

В ЛНР российский военный советник пытался покончить с собой

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В ЛНР российский военный советник пытался покончить с собой
В ЛНР войнній советник РФ пітался застрелиться. Фото: Facebook/ЛНР Хроники дурдома

В так называемой ЛНР военный советник РФ пытался покончить с собой.

Об этом сообщается на странице сообщества "ЛНР. Хроники дурдома" в Facebook.

"В ЛНР очередное ЧП с военными. На этот раз попытка суицида. Итак, в ночь с 12 на 13 мая в Луганскую больницу поступил военный советник из РФ из числа офицерского состава. Врачам предстала страшная картина: суицидник сделал выстрел себе в подбородок, но не правильно выбрал угол наклона ствола, в результате лица нет, а мозг не задет", – говорится в сообщении.

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Местные врачи оперировали пациента всю ночь, а утром его в тяжелом состоянии забрал реанимобиль и эвакуировал в Ростов.

"В больнице были военные и менты, всем приказали держать язык за зубами. Вот теперь советник без лица, но с мозгами, правда до попытки суицида было ровно наоборот: с лицом, но без мозгов…" – резюмируется информация.

Пророссийские боевики устроили в районе оккупированного Миусинска на Луганщине масштабный склад военной техники.

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