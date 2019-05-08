В ЛНР 9 мая маршировать подразделение пособников нацистов

Незаконное вооруженное формирование "Казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского" маршировать по оккупированном Луганске. Они потомки нацистских колобрантив / фото: Архив

В оккупированном Луганске в марше "Бессмертного полка" 9 мая планируется участие воинов так называемого "Всевеликого войска Донского" - подразделения наследников нацистских коллаборационистов.

"Интересно, какие портреты будет нести этот "Безсмертный полк", деды участников которого воевали за фашистскую Германию?" - пишет в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Как следует из "порядка построения колонны" "Бессмертного полка" в Луганске, который обнародовали в сети, среди участников будут и "казаки" Всевеликого войска Донского.

В ходе Второй мировой войны "казачьи полки" ВВД воевали на стороне немецкого Вермахта.

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1-я казачья кавалерийская дивизия (Kosaken-Kavallerie-Division) была российским "казачьим соединением" в составе немецкой армии во время Второй мировой войны на Югославском фронте, созданная в основном из "донских казаков". В конце войны корпус на территории Австрии сдался в плен британским войскам. Впоследствии они были выданы СССР. Командующие во главе с Петром Красновым - казнены через повешение, пишет "Новинарня".

Незаконное вооруженное формирование "Казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского" было образовано весной 2014-го, с началом российской агрессии на востоке Украины. В мае боевики этой группировки установили свой флаг над администрацией города Антрацит. Оккупировали и контролировали ряд других населенных пунктов Луганской области.

Боевики незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР готовятся праздновать 9 мая, также известное как "победобесие". На центральные улицы захваченных городов выгнали весь металлолом времен Второй мировой войны.