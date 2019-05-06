Танки и "Катюши" сняли с постаментов: боевики готовятся к 9 мая

Боевики незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР готовятся праздновать 9 мая, также известное как "победобесие".
На центральные улицы захваченных городов выгнали весь металлолом времен Второй мировой войны, пишет Depo.ua.
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Оккупанты вывезли танки без специальных чехлов и разбили асфальт. Некоторую технику вывозили из музеев и снимали с постаментов.
Жители оккупированных городов недовольны таким ходом событий. Мол, асфальт клали не вы, не вам его и разрушать.
#Донецк, ул. Артема, 06/05/19, очередная репетиция "отведёнки" #роа pic.twitter.com/qn9D7g3p54— Necro Mancer (@666_mancer) 6 мая 2019 г.
3 мая на Донбассе была ликвидирована террористка 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) из 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она собиралась "дойти до Киева".
Обстоятельства ее гибели уточняются, сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
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