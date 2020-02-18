В Кремле прокомментировали утреннюю атаку российских боевиков на Донбассе

Бой в Золотом эксперты назвали таким, которых не было с 2018 года. Фото: censor.net.ua

Утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

В бою погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

"Нет, это абсолютно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать", - сказал прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влияние" на боевиков. Об этом сообщает УНИАН.

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"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало столкновения. Мы читали, что есть жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали происшествия перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал Песков.

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Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. За несколько часов бой закончился. В нем погиб один военный, еще четверо получили ранения. Позиции украинских защитников не утрачены.