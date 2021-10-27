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среда, 27 октября 2021 13:57

В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе

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В Кремле отреагировали на первое применение Bayraktar на Донбассе
В Кремле пожаловались, что поставки оружия из Турции могут дестабилизировать ситуацию. Фото: "Милитарный"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на применение турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе.

Он сказал, что поставки турецкого оружия на Донбасс могут дестабилизировать ситуацию, передает "Корреспондент".

"У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в этом случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии столкновения", - сказал Песков.

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В своем комментарии он снова назвал агрессию РФ внутриукраинской проблемой.

26 октября Вооруженные силы Украины применили летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе. Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Для сохранения жизни воинов и гражданского населения беспилотник уничтожил одну пушку.

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Дата
27
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