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понедельник, 13 мая 2019 13:54

В киевской школе заставили снять выставку рисунков о дружбе с РФ

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В киевской школе заставили снять выставку рисунков о дружбе с РФ
Выставка в школе №255 в Киеве, которая возмутила ветеранов АТО / фото: Роман Синицын

В школе №255 города Киева убрали тематическую выставку детских рисунков после посещения учебного заведения участниками Дарницкого союза ветеранов АТО.

"Выставка" не провисела в школе и дня, ее сразу забрали после резонанса, который создали активисты в соцсетях, пишет у себя на странице Facebook волонтер Роман Синицын.

"Директор школы - абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять - участник АТО, муж и дочь - военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют "досадным конфузом", говорят, что не видели, что там повесили", - пишет Синицын.

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Рисунки детей разместила учительница начальных классов, с ней уже провели профилактическую беседу. Дети рисовали это дома как "домашнее задание".

Также договорились об уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась и СБУ, тоже провели соответствующие беседы", - резюмирует волонтер.

Учителям города Макеевка, что на оккупированной части Донецкой области, боевики разослали телефонограммы со сбором подписей против выборов президента Украины. От одной школы должны подписаться от 30 до 50 человек.

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13
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