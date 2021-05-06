В Италии задержали пророссийского наемника

Задержали террориста, воевал против Украины. Фото: РОЗ

В Италии арестовали 28-летнего пророссийского боевика.

Выходца из города Мессина на Сицилии арестовали сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров, сообщает ANSA.

Человека по имени Иван завербовали в Италии. Он воевал с 2014 года на Донбассе. Входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.

О преступлениях мужчина рассказывал в соцсетях друзьям. Некоторые из них спрашивали, как отправиться на войну.

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Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди в регионе Ломбардия. Там проживала семья задержанного.

В Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского, который воевал на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований.