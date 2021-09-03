В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому

Фото: Фейсбук/Командование Сил специальных операций ВС Украины

2 сентября в Хмельницком в последний путь провели Героя Украины Александра Петраковского.

Церемония прощания состоялась в воинской части ССО Украины и на Майдане Независимости в городе Хмельницкий.

Попрощаться с Героем пришло много людей среди которых действующие военнослужащие, политики, собратья и неравнодушные граждане.

"Он был, есть и будет всегда настоящим примером служения Украинскому народу. Александр, мы тебя не подведем, покойся с миром брат!", - отметил во время прощания Командующий УСН Украины Григорий Галаган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отдал бойцу свою каску и получил обломок в голову"

Похоронили Героя Украины полковника (посмертно) Александра Петраковского на Аллее Славы в Хмельницком. Ему было 33 года.

Александр Петраковский умер 29 августа. Последние семь лет был прикован к постели из-за тяжелого ранения, которое получил в бою в июле 2014 года. Петраковский проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения. 20 июля 2014 разведывательная группа под его командованием обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой. В бою один из бойцов потерял шлем. Увидев это, капитан Александр Петраковский отдал подчиненному свой кевларовый шлем, чем спас ему жизнь. После боя солдат обнаружил на шлеме семь вмятин от осколков. Через несколько минут после того, как офицер отдал свой шлем разведчику, ему в голову попал осколок мины. Несмотря на тяжелое ранение, Петраковский выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением. Колонна воспользовалась боем и без потерь прорвалась сквозь засаду врага. После ранения в голову, Александр впал в кому. Пережил десятки тяжелых операций, тяжелую и длительную реабилитацию.